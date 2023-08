E a economia move-se

No momento em que se começam a desenhar nuvens no horizonte, com o fortalecimento dos sinais de abrandamento económico, importa olhar para a economia portuguesa e para a sua capacidade de enfrentamento de nova fase de desaceleração, designadamente num contexto de taxas de juro significativamente mais elevadas do que no passado recente. O que mudou na economia portuguesa na última década que ajude a mitigar os efeitos de um eventual quadro recessivo?

...