O Ano da Ciência! E o orgulho em ser Europeia

2020 está a chegar ao fim e vai ser lembrado como o ano da pandemia que nos afligiu e mudou a forma como convivemos e trabalhamos. Mas também será recordado como o ano em que a ciência mostrou ser o vetor-motor para servir os cidadãos e a sociedade! Neste caso particular, o ano não podia terminar melhor: mostrar que com esforço global podemos revitalizar a confiança e a esperança no futuro, como é exemplo vivo a forma recorde

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...