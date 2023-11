A montanha-russa da OpenAI e o busílis da questão

Após dias turbulentos marcados por conflitos internos e guerras de poder, Sam Altman voltou a tomar o leme da OpenAI. O conselho de administração e as políticas internas parecem ter gerado um verdadeiro golpe de estado, agravado por receios de que Altman estivesse a acelerar o passo do desenvolvimento do produto e de novas funcionalidades de IA passíveis de fugir ao controlo da OpenAI e, eventualmente, do mundo.