A Saúde, o contacto humano e as máquinas – em que ponto está Portugal?

No início deste ano, a OMS anunciou que irá instalar, na cidade do Porto, o primeiro escritório dedicado à Tecnologia, Robótica e Empreendedorismo em Saúde. Um dos primeiros projetos será a criação de unidades móveis com tecnologia de ponta para fazer cirurgia remota em locais de difícil acesso.