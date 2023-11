As regras do jogo eleitoral na gerontocracia portuguesa

Metade da base eleitoral do PS vem dos pensionistas, até 2011 o pilar do PSD. Não admira que Montenegro esteja a fazer pela vida neste segmento, que vale 40% do mercado eleitoral, e que a reação política à sua ofensiva tenha sido enorme. Cenas de um país envelhecido, que dá muito mais atenção às políticas sociais de consumo do que às de investimento no futuro.