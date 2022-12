Caminhos de uma directiva em construção na sustentabilidade

Deseja-se que, do encontro possível de posições, que deverão ter pontos de partida distantes, possa resultar legislação que não apenas venha a vigorar, mas que seja efectivamente aplicável e passível de promover o respeito pelos direitos humanos e pelo ambiente e de combater as suas violações sem onerar as empresas de modo desproporcionado.