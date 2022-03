Conflito Rússia-Ucrânia. Qual o papel das empresas responsáveis?

Não será este o momento de as empresas mais responsáveis do setor petrolífero se comprometerem a investir todo o "dinheiro extra" dos elevados preços do crude na sua estratégia de energias renováveis, reforçando assim qualquer tipo de planos que já tenham anunciado?