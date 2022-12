Diretiva Women on Board: um passo mais na direção certa

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Parlamento Europeu aprovou, no dia 22 de novembro, a diretiva Women on Boards, relativa à participação das mulheres nos concelhos de administração das sociedades cotadas em bolsa. A diretiva define que todas as grandes empresas cotadas em bolsa na União Europeia (UE) terão de tomar medidas para aumentar a presença de mulheres nas direções até julho de 2026.



A diretiva visa introduzir procedimentos de ...