Empreendedor em série, um activo a considerar em tempos de crise

Ser empreendedor em série, isto é, já ter fundado e gerido mais do que uma start-up, com maior ou menor sucesso, é uma característica e um perfil tipicamente valorizado pelos investidores em capital de risco.

A experiência acumulada nos empreendimentos anteriores, as cicatrizes resultantes das muitas batalhas e todo o network construído ao longo do tempo com os diferentes intervenientes - elementos da equipa, investidores e outros fundadores - são algumas das vantagens competitivas de um empreendedor em série. Existe uma expectativa, por vezes, gorada, refira-se, de que não sejam cometidos os mesmos erros do passado, ou se tiverem de ser cometidos que sejam resolvidos mais rapidamente. É consensual que uma experiência anterior numa start-up, tenha ela resultado em sucesso ou insucesso, é tão ou mais valorizada do que ter feito um MBA, mas mais cara e mais longa.