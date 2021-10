O comboio da digitalização

Sobre a disrupção dizem os dicionários que é o ato ou efeito de deitar abaixo ou de romper, mas também “a interrupção do normal funcionamento de algo”. No caso da disrupção digital, julgo que não vale a pena repetir o óbvio, que o mundo mudou com a entrada em cena do computador e de todos os seus derivados tecnológicos – e esse processo de transformação inovadora acelerou vertiginosamente

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...