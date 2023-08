Portos nacionais versus portos espanhóis

Recentemente foi dada a notícia sobre o desempenho dos portos portugueses em comparação com os portos espanhóis, dando ênfase, em título, de que os portos nacionais tinham tido um melhor desempenho no primeiro semestre de 2023. Desempenho esse que, apesar de negativo (redução de 0,9% em relação ao mesmo período do ano de 2022), é bem melhor que a quebra negativa de 3,8% do acumulado pelos portos espanhóis.

...