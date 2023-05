Quem vai liderar o caminho da sustentabilidade? Grandes ou pequenas empresas?

A partir de 2026, as PME listadas estarão sujeitas à obrigação de reporte ESG, de acordo com a nova Diretiva de Reporting, CSRD. É por esta razão que empresas como IKEA e Unilever (citando alguns exemplos) estão já trabalhar ativamente com pequenas empresas para ajudá-las a fazer uma transição sustentável.