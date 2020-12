Um ano com esperança

Ao contrário do que se esperava, a covid-19 inverteu a onda de protecionismo que até então se vinha a intensificar no mundo. Esta epidemia reforçou a união dos povos e multiplicou as manifestações de solidariedade transfronteiriça. Ao mesmo tempo impulsionou que se fechasse um já improvável acordo comercial entre a UE e o Reino Unido e contribuiu para que se fundasse uma nova administração nos EUA mais multilateral ao comércio global.