Por uma rede mutualista de saúde e proteção social em Cabo Verde

A sociedade cabo-verdiana é tributária de uma forte tradição de cooperação para a resolução de problemas comuns. Devido a circunstâncias várias, como as secas cíclicas e a fome desastrosa, ao longo de séculos, o cabo-verdiano tem procurado sobreviver, apoiando-se nas suas próprias forças, que constituem fatores contributivos para o desenvolvimento de práticas de "entreajuda", nas atividades agrícolas, na construção de habitação própria, na captação de poupanças através de sistemas financeiros tradicionais como a totocaixa, a associação funerária, etc., visando o autofinanciamento solidário das despesas e dos investimentos das famílias, o enterro de entes queridos e a resolução de problemas comuns. Neste sentido, a população cabo-verdiana, no passado e no presente, não se tem comportado como mero sujeito passivo do seu desenvolvimento, mas, pelo contrário, envolveu-se, desde sempre, na procura de soluções alternativas, para garantir a sua sobrevivência, assumindo, assim, um papel importante na luta contra a pobreza e as desigualdades sociais.

O envolvimento das populações de forma organizada no processo de desenvolvimento do país, deveria constituir a base de orientação para a promoção e consolidação do setor da economia social e solidária, como forma de atenuar os desequilíbrios sociais e as desigualdades de oportunidades na distribuição de rendimento que a economia de mercado engendra, tendo como consequência a marginalização e a exclusão económica, social e financeira de uma parte considerável da população. O movimento mutualista, expressão avançada do setor da economia social e solidária, encontra na cooperação e intercooperação, um meio privilegiado para a resolução desses problemas comuns.