Chega de saudade

Como todos os cantores da época tinham vozeirões, João quis ser diferente, acrescentou à sua música a palavra cantada em sussurro. E com estes dois elementos, a batida sincopada e a voz pequena, desenhou um Brasil bem diferente do que havia à sua volta.

Memória é igual a soma do presente mais tempo. Estou agora no palco do Coliseu dos Recreios de Lisboa. Trauteio uma espécie de bossa nova em homenagem a João Gilberto. Não, não me tornei cantor, nem estou a relatar um sonho. Estou mesmo no palco do Coliseu, onde decorre o evento Rua das Pretas, criado e comandado pelo músico Pierre Aderne.