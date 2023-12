Ensaio sobre a maldade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os homens encomendaram aos deuses a juventude eterna, que foi colocada nas costas de um burro para ser entregue a eles. No caminho, o burro encontrou uma cobra que lhe impediu de beber água, a menos que lhe desse o que levava nas costas. O burro, que não sabia o valor do que transportava, trocou a juventude pela água. E assim, os homens continuaram a envelhecer, e as cobras a se renovar, trocando de pele. A moral da história é que precisamos saber o valor daquilo

...