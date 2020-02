“O surdo-mudo foi morto por um mal-entendido.”

Para ilustrar o raciocínio, transcrevi uma série de títulos da imprensa que, apesar de reais, beiravam a estupidez. Esse material veio de um livro francês que não recordo o nome. Mas lá na crónica original constava tudo, o nome do autor, o do livro, até da editora.

Arthur Xexéo, um dos cronistas brasileiros de que mais gosto, em tempos cunhou uma expressão curiosa: fita-banana. No mundo real, uma fita-banana é uma fita-cola com dupla face. Nos textos de Xexéo, uma fita-banana é um assunto que não tem fim, daqueles que quando parecem encerrados ressurgem do nada.





Eu tenho uma crónica fita-banana. Explico: há mais de 20 anos, publiquei um texto no Diário de Notícias sobre os equívocos factuais ou de linguagem que os jornais (de qualquer país) cometem no dia a dia.