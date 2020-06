somos70porcento

Alguns apontamentos do diário de um cronista (que vive sozinho em casa) em tempos de desconfinamento:





1. Nem sempre o sentido comum faz algum sentido. Quando platitudes como “ninguém é insubstituível” são levadas ao pé da letra, o resultado pode ser um completo desastre. É o que aprendemos com a série “The Last Dance”, em exibição na plataforma Netflix. Em 10 vibrantes episódios, acompanhamos a longa passagem de Michael Jordan pelos Chicago Bulls. Génio do basquete, Jordan desafiou até a lei da gravidade (e ganhou de Newton inúmeras vezes). Assim ajudou (às vezes, levou às costas) a sua equipa à conquista de uma impressionante coleção de títulos. Mesmo assim, Jordan não era uma unanimidade para a direção dos Bulls. Enciumado, o responsável pela gestão da equipa queria livrar-se do atleta para poder brilhar sozinho. Criou as condições que levaram à reforma algo precoce de Michael e com isto interrompeu a sua própria história de sucesso. Os Bulls transformaram-se numa pálida lembrança do que tinham sido. E o tal diretor foi também reformado. “The Last Dance” é diversão garantida mesmo para quem não se interessa pela NBA. É puro storytelling de qualidade. E traz uma lição fundamental para quem tem de gerir empresas: há sim talentos que são invulgares. Líder que abre mão de um Air Jordan em nome de um sucesso, digamos, mais democrático pode acabar por partilhar um fracasso retumbante.