Eduardo Cintra Torres eduardocintratorres@gmail.com 18 de março de 2018 às 18:14

[747.] Publicidade para os mais velhos Não admira que a programação televisiva envelheça com a população. Nascida no século XX, a população idosa está umbilicalmente ligada aos media rádio e televisão, enquanto as crianças e os jovens nasceram sob o signo da internet e do telemóvel.