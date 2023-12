Um país dividido

Em 2015, António Costa fez muito mais do que apenas derrubar muros, ao chamar a extrema-esquerda para o arco da governação (ou, pelo menos, de apoio à governação). Com a subversão da lógica até então seguida de que, quem ganha as eleições governa, o PS deitou fora uma prática até então existente. E, desde essa altura, tudo tem feito para, por um lado, perpetuar-se no poder, utilizando a extrema-esquerda

...