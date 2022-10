Do que Putin é capaz para nos salvar da educação sexual

No sábado, recebi por WhatsApp uma daquelas paródias TikTok, em que um guitarrista cantava uma versão politicamente correta do famoso “When a man loves a woman”. Fazendo troça da crescente obrigatoriedade de uma “linguagem inclusiva”, entoa qualquer coisa como: “When a man or a transgender or a woman, loves a woman, a man or a transgender(…), he or she or ze´ll trade the world…”, e por aí adiante.



...