O efeito do teletrabalho no amor

Posso andar distraída, mas não vejo ninguém preocupado com o efeito do teletrabalho sobre a vida amorosa das pessoas, nem sequer estudos que indaguem se diminui a possibilidade de encontrarem a pessoa certa para um relacionamento duradouro. Mas à medida que o número de vítimas aumentar, vão aparecer investigadores interessados no assunto, isso garanto-vos eu.