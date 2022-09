Para criar uma nova cultura, começa por ti

“A cultura era impetuosa, argumentativa e competitiva. As pessoas lutavam até ao fim em todas as questões que colocavam e em todos os lados que debatiam. Era como se todas as reuniões, por mais informais que fossem, constituíssem um ensaio geral para a revisão da estratégia diante do CEO. Se não discutíssemos arduamente, era porque ou não sabíamos os valores ou não éramos inteligentes ou não é

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...