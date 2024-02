Epicentro da política: o MP

Hoje, os portugueses estão a descobrir os recônditos corredores e bastidores da política através do MP, obrigando, quer se queira ou não, goste-se ou não, a repensar o quão errada está a ser a política conduzida no regime. A este ritmo o descrédito da política e dos políticos é quase irreparável. E o do MP também o será à medida que ganhe ou não os casos em tribunal.