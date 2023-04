A polémica desvaloriza, Sr. ministro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No dia de ontem, a meio da sua conferência de imprensa, a propósito dos “timings” de privatização da TAP, confrontado com a pergunta, se as infinitas polémicas em redor da “nossa” companhia aérea afetariam ou não o seu valor, o ministro Fernando Medina, foi lesto ao partilhar a sua visão sobre o tema refutando tal realidade, ao afirmar claramente que “as polémicas não desvalorizam a TAP”, contrariando

...