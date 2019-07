Luis Nazaré 30 de julho de 2019 às 20:40

Choque de gestão na Saúde

Compare-se o organograma de um hospital público com o de um privado de dimensão equivalente - as diferenças falam por si. Em vez de introduzirem maior especialização e competência, as estruturas intrincadas conduzem à lassidão e à burocracia, fenómeno crescentemente visível nas unidades estatais.