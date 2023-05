Nobres falidos e deslumbrados

Um dos temas com que convivi, com grande constrangimento, na minha vida profissional, teve origem num programa que lideramos no Fundo de Turismo, de apoio ao turismo de habitação, desenhado para a recuperação de património imobiliário privado, de elevado valor arquitectónico ou cultural, onde se incluíam, maioritariamente, solares e casas apalaçadas, predominantemente, no Norte do país.





...