Back to basics

Uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter oportunidade de se vestir.

Winston Churchill



O circo apodrecido

As eleições são um bom momento para avaliar aquilo que os partidos fazem, seja no Governo, seja na oposição. O que fizeram, o que não fizeram, o que propuseram,...