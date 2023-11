Partilhar artigo



Back to basics

Nos negócios não existem amigos, apenas clientes.

Alexandre Dumas



O orçamento e os impostos

Há duas semanas, Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social e destacado militante do PS, deu uma entrevista ao Expresso que merece ser lida com atenção. Permito-me destacar esta ideia: ...