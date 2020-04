Fisga ou bazuca?

O BCE faz o que lhe compete: coloca a liquidez às portas do Estado e das grandes empresas. Faz falta o passo seguinte: distribuir o dinheiro pela economia e criar emprego. As respostas não são óbvias. Mas, se não formos sábios, a “bazuca” não passará de uma “fisga”!

A FRASE...

"Aí ficaremos a saber se temos uma bazuca ou uma fisga para combater a crise económica."





António Costa, Observador, 11 de Abril de 2020





A ANÁLISE...

Foi a economia de mercado, e não a política Keynesiana, que estimulou o crescimento económico recente durante o governo da geringonça. Há uns anos, numa das regulares idas a Lisboa, um taxista dizia-me que não há política económica mais democrática que o turismo. Como me explicava, cada turista é um agente distribuidor de dinheiro: nos táxis, nos restaurantes, nas excursões... Enfim, uma panóplia de pequenos negócios, pouco exigente de investimento e, como dizem os economistas da concorrência, com baixas - e, que me lembre, mais das vezes inexistentes - barreiras à entrada.





O negócio do turismo floresceu à medida que as companhias de aviação encontraram a rota de Lisboa e Porto. Com o reforço das ligações, a oferta respondeu de forma rápida à procura de mercado. Para que melhor se perceba, cada turista funcionou como um "carteiro" portador de liquidez do estrangeiro, numa economia em que a eficácia da política monetária era já reduzida e a política orçamental, sem grande margem para manobra, seguia um rumo de cativações e cortes de investimento.