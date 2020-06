A FRASE...

"De tanto invocar o keynesianismo para defender a irresponsabilidade fiscal, acabamos sem poder usá-lo quando mais é preciso."

Ricardo Reis, Expresso, 30 de Maio de 2020





A ANÁLISE...

Uma estrutura de ordem mundial contém uma propriedade essencial: ao estabelecer um padrão de equilíbrio, sinaliza os desvios que ocorrerem e tem dispositivos institucionais cuja função é corrigir esses desvios para evitar que eles evoluam até aos extremos da crise ou da guerra.





Há desordem no mundo quando se perde a referenciação ao padrão de equilíbrio e os ajustamentos às circunstâncias não têm um enquadramento orientador, mas ainda pode ter uma resposta na esfera da política, na esfera da economia e na esfera da sociedade através das instituições, nacionais e multilaterais, que foram concebidas e estabelecidas para permitir organizar as respostas colectivas. A estrutura de ordem anterior desapareceu, mas ainda é possível avançar para uma nova ordem internacional com outra hierarquia de poderes.





A desordem do mundo é outra coisa. É a fragmentação dos espaços que antes eram unidades estratégicas em pequenas unidades nacionais ou locais, polarizadas em confrontos internos sem resolução, não tendo dimensão nem recursos para restabelecerem os equilíbrios fundamentais e sem instituições multilaterais que possam oferecer linhas de orientação para organizar as respostas colectivas.





Houve desordem no mundo com o "Deutschland über alles" combinado com o racismo antissemita, mas foi possível restabelecer uma estrutura de ordem mundial com a separação clara entre vencedores e vencidos - e o contributo de Keynes para que a economia e a sociedade recuperassem os seus equilíbrios fundamentais foi essencial no plano das ideias e no plano da construção das instituições para uma nova ordem internacional.





A actual crise da ordem mundial, que está a ter a sua origem no "America first" combinado com o racismo dos supremacistas brancos, está a ser eficaz para destruir a estrutura de ordem anterior, mas tem na sua génese o risco de só produzir vencidos, de provocar a desordem do mundo onde não haverá lugar para vencedores, onde as violências polarizadas substituem o pluralismo das democracias e onde a racionalidade dos interesses é substituída pela exploração das emoções. A desordem do mundo é muito mais destruidora do que a desordem no mundo.

