As três crises

"A pandemia de covid-19 mandou-nos uma pancada que ajudou a perceber melhor o que já cá estava antes."





José Pacheco Pereira, Público, 20 de Junho de 2020

Um sistema geral pode ser estável apesar de ser constituído por subsistemas que estão em equilíbrio instável, se estes se articulam de modo a apoiarem-se mutuamente para que nenhum entre numa dinâmica de crise que arraste os outros. Desde 2008, sabe-se que a liberdade de circulação de capitais nos processos de globalização das economias pode gerar crises sistémicas se os sistemas bancários não souberem regular esses fluxos. Desde 2010, sabe-se que a área do euro tem um risco de instabilidade porque não tem os reguladores da união bancária e da união fiscal. Desde 2011, sabe-se em Portugal que défices externos e défices orçamentais, implicando o crescimento da dívida, têm como consequência a estagnação económica e a necessidade de políticas de correcção. Desde 2016, sabe-se que os Estados Unidos de Donald Trump abandonam a responsabilidade de potência hegemónica a quem compete estruturar a ordem mundial e escolhem uma estratégia de isolacionismo nacionalista fechado na conflitualidade do racismo, bloqueando as instituições e os compromissos multilaterais.

No mundo, na Europa e em Portugal, os equilíbrios existentes eram instáveis - mas o conjunto era estável. O risco que está contido numa estabilidade geral de equilíbrios instáveis é que um acidente imprevisto venha desmantelar esta configuração frágil. O vírus covid-19 foi o imprevisto, que não tem nenhuma intencionalidade estratégica mas é o revelador das ilusões alimentadas na articulação dos equilíbrios instáveis.

Se é o fim dessas ilusões, também é a oportunidade para mostrar o óbvio. A escala do Estado nacional na Europa não gera recursos suficientes para corrigir as consequências do congelamento das economias pela crise sanitária. A Europa da união monetária precisa da união bancária e da união fiscal para poder constituir uma unidade estratégica e resolver a crise dos Estados nacionais europeus. A ordem mundial terá de ser reconfigurada para se ajustar à escolha americana de não exercer a responsabilidade de potência hegemónica.

São três crises articuladas, a resposta para uma exige as respostas para as outras. Não vai ser simples nem rápido.

