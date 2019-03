A FRASE...

"Não há instituições europeias fortes com líderes fracos."

Marcelo Rebelo de Sousa, Público, 16 de Março de 2019

No sector têxtil, o fim de época é tempo de saldos, para abrir espaço, nas montras e nos cabides, para os novos modelos da nova estação. Na história política, o fim de época é tempo de convulsões e de estratégias, defensivas e ofensivas, de alto risco, porque o fim de uma estrutura de ordem mundial é um tempo de medos para os que estão em contracção e é um tempo de oportunidade para os que estão em expansão - e não haverá estabilidade quando os medos de uns entram em relação com a euforia dos outros. Em termos políticos, o fim de época é também um tempo de incerteza generalizada, no qual um erro de cálculo sobre o que são os pontos fortes e fracos de cada parte já não tem margem de recuo - e um dirigente político que se deixa ficar sem margem de recuo é incompetente e ignorante, acabará por ser destruído pela realidade efectiva das coisas, mesmo por aquelas que ele próprio desencadeou, porque já não terá nem credibilidade nem poder para negociar com os que não estão bloqueados pelo medo e já identificaram as suas oportunidades de expansão que estão decididos a explorar. O fim de época em política não é tempo de saldos, é um tempo em que perdem os que deixaram de defender a estrutura de ordem mundial que lhes deu a supremacia e ganham os que têm condições para aproveitar o novo tempo da desordem mundial.

As instituições europeias não precisam de líderes fortes, precisam de líderes nos Estados que integram a aliança europeia que tenham a força e a convicção suficientes para transmitirem aos seus eleitorados nacionais a evidência de que não haverá resposta para os seus medos na escala nacional do proteccionismo e do isolacionismo. Este é o confronto estratégico essencial nesta Europa de fim de época. Ou se reconhece que a escala das instituições europeias é necessária para a formação e sustentação dos programas políticos para lá do fim de época, ou a Europa será o espaço fragmentado, neo-feudalizado, em que se irá disputar a formação do novo poder hegemónico que irá configurar a nova estrutura de ordem mundial para a nova época.

