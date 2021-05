A culpa não é socialista

A FRASE...

A ANÁLISE...

A culpa no contexto social é uma medida de falhanço ético da responsabilidade individual de cada um perante a sociedade. Para um alemão ou europeu do Norte é um terrível conceito de que as minhas ações, ou inações, prejudicaram a sociedade e o bem-estar de muitos. Tal é descrito por Max Weber no livro "Ética Protestante e o espírito do capitalismo", exportado para os Estados Unidos e muito presente nos países mais desenvolvidos do hemisfério ocidental. Há quem diga que uma razão do nosso atraso é esse conceito de culpa ser pouco considerado ou remível por óbolos ou indulgências, certo é que não faz parte, claramente, da ideologia socialista.

Sócrates arruinou o país, o PS de hoje mal se lembra dele, chamou a troika, mas as culpas são de Passos Coelho. Há filas de espera nos hospitais, por cumprir a promessa PS de 2015 de um médico de família para cada português, o SNS a rebentar, a culpa é das políticas neoliberais dos últimos 26 anos em que o PS governou 19. O investimento público atingiu o valor mais baixo de sempre em % do PIB em 2019, a culpa é do governo 2011/15. Há incêndios, a culpa é da GNR, do azar, dum relâmpago, não é do Governo nem da proteção civil, do Siresp ou dos Kamov. Há uma segunda vaga calma, é porque o Governo é vigilante. A terceira vaga é mortífera e má, a culpa é da falta de civismo dos portugueses. Avaria um carro na Almirante Reis ou na Lusíada, bloqueia totalmente a via, a culpa é do condutor, não é da CML que reduziu de duas a uma faixa para pintar uma ciclovia. O concelho de Sintra tem péssima recolha de lixo, a culpa é dos sintrenses que não merecem a câmara socialista. Em março de 2020, o camarada socialista de Odemira gaba-se de ter a situação controlada, um ano depois afinal não tem e o camarada ministro faz uma requisição do Zmar, assim como quem surripia gravadores e envia a GNR e cães às 4 da manhã. O despacho é suspenso pelo STA, a trapalhada é desfeita porque afinal não é necessário nada e os media mudam o assunto para as terríveis condições humanas dos trabalhadores imigrantes. Governo e Câmara, socialistas, ficam indignados com a situação. A culpa não é obviamente deles.

Em culpas, o PS é teflon, não se lhe agarra. Talvez ela seja mesmo dos eleitores.

