Isto é o quê?

"Devemos ser avaliados pelos resultados, e os resultados são inequívocos, a sinistralidade rodoviária teve o seu melhor ano de sempre em 2020."

Eduardo Cabrita, ARTV, 2 de junho de 2021

Vivemos recentemente um ministro a inaugurar um parque para oito bicicletas em Odivelas, um secretário de Estado a inaugurar uma vedação num campo desportivo. Agora temos o ministro Cabrita a vangloriar-se, não de a "bolha inglesa" no Porto não ter funcionado, já lá iremos, mas porque 2020 foi o ano da mais baixa sinistralidade rodoviária em Portugal. Ou seja, num ano em que os portugueses foram confinados, viagens restringidas, logo menos viaturas nas estradas, vem o ministro gabar-se de termos tido menos acidentes. Brilhante. É um espelho do que falta em Portugal, noção e um Governo que governe. Sobretudo que não arranje desculpas e veja o que os outros governos estão a fazer.

A Grécia, depois da experiência desastrosa do Syriza, entrou num caminho de liberalização da economia com resultados brilhantes. Um PRR muito virado para as empresas e elogiado em Bruxelas. Bruxelas que pede reformas estruturais em Portugal, um anátema para uma certa esquerda que queria pôr as pernas dos banqueiros alemães a tremer e acaba por serem as pernas dos trabalhadores da TAP a tremer, com chantagens e bullyings. Um modelo económico de pobreza que nos deixou cair para penúltimos no salário médio em PPP, apenas melhor do que a Bulgária. Um Governo que diz ter acabado com a austeridade, mas é o mais forreta de que há memória, o que menos apoiou as empresas com fundos de apoio à covid, metade da média europeia em % do PIB. Só a Comunidade de Madrid construiu um hospital, Isabel Zendal, em 100 dias com 1000 camas para doentes covid, pronto em dezembro, deixando os restantes a funcionar com os não covid.

Por cá, o nosso PM gaba o seu SNS, hospitais entupidos com doentes covid, filas de ambulâncias e um dos países com mais mortes não covid. Um Governo mendicante na Europa, sem grandes ideias para lá de gastar PRR. Prioridades do PS para o seu congresso: SNS, habitação, combate à precariedade e descentralização. Nem uma ideia para crescer ou fugirmos a ser o país mais pobre da Europa. Organizamos finais de futebol que ninguém quer, sem grande retorno, a não ser verificar incompetências, afirmações inconsequentes e sobretudo permitir a ingleses aquilo que não permite aos seus, cidadãos de segunda. Isto é o quê?

