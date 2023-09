Os exageros contraproducentes

A intolerância à crítica e ataques pessoais não valorizam as causas que defendemos, e recuperam fantasmas de totalitarismos, obscurantismos e crimes cometidos. E, quando for o caso, abra-se a discussão da ciência, convencendo com paciência e diálogo. E que se recupere o bom senso, tão desaparecido anda…