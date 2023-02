Um evento português

Portugal é um país pobre com modos de rico. Tem de ser tudo à grande: estádios, altares, autoestradas, etc. Nada de ficar atrás dos ricos. Faz lembrar aquela família que está toda pendurada em dívidas, casa a cair, côdeas, mas sempre carro novo e roupas do melhor…já era tempo de assumir a pobreza.