Marques Mendes: Ministro da Cultura é um erro de casting

Terceiro apontamento

– No Sporting, como em qualquer outro clube, o Presidente tem de se lembrar sempre que é o Presidente do clube. Não é o Dono do clube. E quando o Presidente se esquecer disso – no Sporting ou em qualquer outro clube – é necessário haver alguém, com estatuto, capaz de não ser um yes man, com coragem para dizer as verdades e até ser banido de funções, que recorde aos presidentes esta coisa elementar: que houve clube antes deles e continuará a haver depois deles. Neste caso, que houve Sporting antes de Bruno de Carvalho e continuará a haver depois dele.