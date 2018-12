Luís Marques Mendes 16 de dezembro de 2018 às 21:22

Notas da semana de Marques Mendes As notas da semana de Marques Mendes nos seus comentários na SIC. O comentador fala sobre a turbulência na saúde, o surto de greves, e as dificuldades enfrentadas por Theresa May, no Reino Unido, e Emmanuel Macron, em França, entre outros temas.