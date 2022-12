Luís Marques Mendes 11 de Dezembro de 2022 às 21:43

CDS, PSD e PS: "Três partidos que deviam ter mais cuidado com as escolhas que fazem"

No seu espaço de opinião habitual na SIC, o comentador Marques Mendes fala sobre a prestação da seleção nacional no mundial do Qatar, as cheias em lisboa, a lei da eutanásia e a investigação por corrupção no Ministério da Defesa.