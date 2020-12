Marques Mendes: "Com Passos Coelho à frente do PSD, o Chega começava a esvaziar"

BALANÇO DO ANO

Todos os anos fazemos um balanço do ano e escolhemos: a figura nacional do Ano; a figura internacional do ano; o acontecimento nacional do ano; a figura do desporto do ano.

Assim faremos este ano. Com uma inovação já anteriormente experimentada: a decisão final será dos telespectadores que votarão online, durante uma semana, nas propostas que agora apresentamos.

FIGURA NACIONAL DO ANO

Profissionais de saúde

Graça Freitas

Marta Temido

FIGURA INTERNACIONAL DO ANO

Joe Biden

Ursula von der Leyen

Boris Johnson

ACONTECIMENTO NACIONAL DO ANO

Pandemia da Covid 19

Luanda Leaks

Geringonça de direita nos Açores

FIGURA DO DESPORTO DO ANO

Miguel Oliveira

Jorge Jesus

João Almeida

NATAL E ANO NOVO

Combater uma pandemia é tarefa difícil para qualquer Governo. É preciso tolerância e compreensão. Só que, às vezes, é o próprio Governo que não ajuda. É o caso das medidas sobre o Natal e o Ano Novo. Primeiro, o Natal. O Governo tem razão numa coisa: não faz sentido dar orientações sobre quantas pessoas podem estar num almoço ou jantar de Natal. Primeiro, porque isso é matéria de cada família; depois, porque é impossível controlar e fiscalizar.

Mas o Governo já não tem razão ao permitir uma ampla liberdade de circulação entre os dias 23 e 26. Aí o Governo é incoerente e mostra medo. Diz o Governo que o Natal é um risco, que o número de mortos está muito elevado, que é preciso muito cuidado nos ajuntamentos. A seguir, em vez de aprovar limitações à circulação para dificultar ajuntamentos, faz o contrário – relaxa, facilita, incentiva os contactos.

Isto não é defender a saúde ou a economia. Isto é política e revela medo. Medo de ser impopular. Medo de perder votos.

Segundo, o Ano Novo. Os avanços e recuos nunca são boa ideia. Foi o que sucedeu com o fim do ano. Há 15 dias, o Governo abriu uma grande esperança para o fim do ano. Agora, fez marcha atrás. Devia ter sido exactamente ao contrário. Para não criar falsas expectativas, para não estar a criar mais prejuízos à restauração e ao turismo, com marcações e desmarcações. O Governo voltou a falhar no planeamento e na gestão das expectativas.

A comunicação é essencial. Mas há comunicações que não esclarecem nada. Só confundem. São patéticas e ridículas. Foi o caso da conferência de Rui Portugal, Sub-Director-Geral da Saúde. Há muito boa gente que é competente mas não sabe comunicar. Isso não é grave. O grave é quando as pessoas insistem em fazer o que não sabem fazer. Isso, sim, é falta de competência.

O PROCESSO DE VACINAÇÃO

Amanhã teremos a primeira vacina aprovada na UE. Quatro conclusões: É um momento histórico. Nunca antes se tinha conseguido uma vacina em menos de um ano. Exemplo notável da ciência e da investigação. É a prova que a globalização é essencial. Estas vacinas só são possíveis porque houve cooperação à escala global. Resolver à escala nacional era impossível. Só os grandes se "safavam". É notável o exemplo da União Europeia. Passamos o tempo a criticá-la: porque é burocrática e afastada dos cidadãos. No caso da vacinação, a UE deu um notável exemplo. Fez política para as pessoas. Garantiu que não há europeus de primeira e de segunda. Saiu mais unida e solidária. Finalmente: a esperança. São muitos os que acham que este processo vai correr mal. E pode correr. Mas também pode correr bem. Veja-se o exemplo das escolas: quase toda a gente dizia que seria um pandemónio. O funcionamento das escolas tem sido muito positivo.

Quanto a Portugal, vejamos os factos essenciais: Só há duas vacinas em processo de decisão. Quatro estão mais atrasadas. No 1º trimestre chegará 1 milhão e 200 mil doses. No 2º trimestre chegarão cerca de 7,5 milhões doses. No 3º trimestre chegarão cerca de 8,5 milhões doses. Até Setembro pode estar vacinada 70% a 80% da população. Tudo começa nos hospitais e lares.

Podemos ter em breve outra boa novidade: segundo o que apurei, a Comissão Europeia comprou mais 80 milhões de doses de vacinas à farmacêutica Moderna. Se assim for, Portugal vai receber mais 1 milhão e 800 mil doses. Com a vantagem de ser de uma das vacinas que está prestes a ser autorizada.

Nova estirpe do vírus, detectada no RU:

Aparentemente, não aumenta a gravidade do vírus ;

; Mas transmite-se com mais facilidade – o que faz aumentar o número de infetados e a pressão sobre o SNS;

– o que faz aumentar o número de infetados e a pressão sobre o SNS; UE devia ter uma posição conjunta ;

; Na ausência dessa posição, manda a prudência suspender voos do RU ou exigir testes nas 48 horas antes dos embarques.

A REMODELAÇÃO DO GOVERNO

O PM fez mais uma mini-remodelação de dois Secretários de Estado. Isso não tem novidade. A novidade é que o PM não fará tão cedo uma ampla remodelação ministerial. E, todavia, já a devia ter feito.

Este Governo precisa de ser refrescado e renovado. Está gasto, cansado e dividido. Porque tem um pecado original: nasceu esgotado. Há um ano, a seguir às eleições, António Costa resolveu seguir a estratégia de Cavaco Silva em 1991. Porque estava a um ano da Presidência da UE, optou por, no essencial, não fazer um Governo novo. Manteve o que vinha de trás. Conclusão: um governo que já então estava cansado mais cansado ficou. Um erro desnecessário.

Além de sangue novo – novas caras e figuras – o Governo precisa de ter um Vice-Primeiro-Ministro. Um verdadeiro número dois – com estatuto e peso político. O PM sozinho não dá para as encomendas. E a situação vai agravar-se nos próximos seis meses com a Presidência Portuguesa da UE. Vai ser uma grande presidência lá fora. Mas corre o risco de correr mal cá dentro. O PM não pode ir a todas as situações e estar em todo o lado. E este, como se tem visto, é um Governo unipessoal. Ou há PM ou não há Governo.

O PM vai acabar por remodelar só depois da Presidência da UE. Lá para o próximo Verão. É um clássico. Como desvantagem vai ter o risco de se acentuar a degradação politica e a dificuldade de figuras de primeiro plano aceitarem entrar no governo. Como vantagem vai ter o efeito de a vacinação e a recuperação económica poderem ajudar a gerar um ambiente renovado.

O REGRESSO DE PASSOS COELHO?

Esta semana falou-se muito de Passos Coelho. Por causa das suas declarações críticas sobe o SEF e a TAP. E por causa das palavras de André Ventura, alegando que gostava de o ver de regresso.

Começando por este último: o que fez André Ventura foi um exercício de cinismo. Elogia PPC e formula votos do seu regresso só mesmo para provocar Rui Rio. Lá no fundo, Ventura sabe que não beneficiaria nada com o regresso de Passos Coelho. Pelo contrário. Com Pedro Passos Coelho de novo à frente do PSD, o Chega não subiria nas sondagens: começava a esvaziar.

Segunda questão: as palavras de PPC são um sinal de regresso? A minha convicção é que um dia Passos Coelho há-de regressar à vida política activa – ou para voltar a ser PM ou para ser candidato presidencial. Mas não será tão cedo. Para já, ele gere bem os silêncios e ainda melhor as aparições públicas. E causa nervosismo, dentro e fora do PSD.

Agora, a questão política de fundo: por que é que sempre que Passos Coelho fala o PSD se agita e se fala do seu regresso? Por duas razões: Primeiro: porque Passos Coelho saiu da política activa com um grande capital político. Com grande prestígio e credibilidade. E não tem delapidado esse capital. Pelo contrário: tem sabido geri-lo com inteligência. Segundo: porque militantes e eleitores do PSD, lá no fundo, não estão felizes com o estado do PSD, com a forma como se faz oposição, com a posição fraca que o PSD tem nas sondagens. Se estivesse tudo bem, ninguém suspirava por Passos Coelho. Esta é a verdade.

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UE

Portugal vai fazer uma boa presidência. Por mérito próprio e pela ajuda alheia. Por mérito próprio – Porque o programa da presidência é bem estruturado, ambicioso e realista. Porque o Governo está bem visto e prestigiado em Bruxelas. Porque a diplomacia portuguesa tem muita qualidade. Por mérito de conjuntura – António Costa bem pode agradecer a Merkel e Biden. Um e outro desanuviaram o ambiente político europeu e internacional. A Chanceler desbloqueou a bazuca europeia. A eleição de Biden permite relançar a relação transatlântica.

O sucesso de uma presidência mede-se pelos resultados que alcança. E Portugal pode ter aqui, como sucessos, seis boas novidades:

Cimeira UE/Índia – Abertura ao mundo.

– Abertura ao mundo. Cimeira Social – Aposta no pilar social.

– Aposta no pilar social. Novo programa Horizonte, em Fevereiro – Boa expectativa.

– Boa expectativa. Novo programa Erasmus, em Junho – Novidade desafiante.

– Novidade desafiante. A primeira Lei do Clima na UE – Um grande desafio.

– Um grande desafio. 27 Planos de Recuperação aprovados – Colocar a bazuca no terreno.