Luís Marques Mendes 15 de Outubro de 2023 às 21:31

Marques Mendes: Costa Silva "é um ministro ausente no Orçamento"

No seu habitual espaço de opinião na SIC, o comentador Marques Mendes fala sobre a guerra no Médio Oriente e o Orçamento do Estado para 2024, entre outros temas.