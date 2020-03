Luís Marques Mendes 29 de março de 2020 às 21:03

Marques Mendes: Estado de emergência deverá durar até fim de abril ou início de maio

As habituais notas da semana de Luís Marques Mendes no seu espaço de comentário na SIC. O comentador fala essencialmente sobre o covid-19 e as suas consequências.