Luís Marques Mendes 19 de abril de 2020 às 21:05

Marques Mendes: "Haverá austeridade no setor privado" mas "talvez não no público"

As notas da semana de Marques Mendes, no seu comentário semanal na SIC. O comentador fala sobre o regresso à normalidade, as previsões do FMI e as comemorações do 25 de abril, entre outros temas.