Luís Marques Mendes 11 de Outubro de 2020 às 21:26

Marques Mendes: Nova prestação social custará 450 milhões e abrange 170 mil pessoas

As habituais notas da semana de Marques Mendes no seu comentário na SIC. O comentador fala sobre as novidades do Orçamento para 2021, a substituição no Tribunal de Contas e o estado da pandemia, entre outros temas.