Se as empresas não tiverem liquidez rebentam. Não pagam impostos agora nem mais tarde

Entretanto, discutiu-se muito: porquê agora e não mais tarde? Com todo o respeito por opiniões diferentes, eu diria: tomar uma decisão destas mais cedo eu até percebo. Agora, mais tarde, daqui a três ou quatro semanas – já com vários milhares de infectados e muitas vítimas mortais – seria um desastre.

Nessa altura, os portugueses não perdoariam nem ao Presidente nem ao Governo . Diriam que agiram tarde e a más horas. Que andaram a correr atrás do prejuízo e a reboque dos acontecimentos. Que não têm nem visão nem capacidade de antecipação, que não souberam prevenir. Seria um arraso na credibilidade dos políticos e na perda de confiança dos cidadãos.

MARCELO E COSTA EM SINTONIA?

Estiveram bem os partidos políticos. Todos, da direita à esquerda. Uma medida de excepção como esta ser aprovada quase por unanimidade na AR é um testemunho de grande maturidade política. Como exemplo de maturidade política foi o anúncio feito pelo PSD de que viabilizaria um Orçamento Rectificativo do Governo, se for necessário. Dir-se-á que é fácil mas não é. Afinal, o PSD tinha votado contra o OE.

Estiveram bem o PR e o PM.

Deram um excelente exemplo de coesão política e solidariedade institucional. É sabido que, à partida, o Presidente e o Primeiro-Ministro tinham algumas divergências. É natural. São pessoas diferentes, têm estilos diferentes, pertencem a mundos diferentes, têm um olhar diferente sobre a vida e sobre o futuro.

Estiveram bem os portugueses. Ao apoiarem e respeitarem a generalidade das medidas que têm sido tomadas. Até antecipando-se aos decretos do Presidente e do Governo. E nas notáveis iniciativas de solidariedade para com os hospitais e profissionais de saúde. Os portugueses têm dado um notável exemplo de civismo, maturidade e sentido de responsabilidade.

COVID 19 – O LADO DA SAÚDE

Combater a epidemia da saúde tem de ser a prioridade das prioridades. Com equilíbrio, claro, por causa da economia. Mas sem esquecer o essencial:

Primeiro, na nossa civilização há uma hierarquia de valores . A prioridade é salvar vidas. É uma prioridade absoluta e não relativa.

Posto isto, há aspectos positivos a destacar:

Primeiro – Em número de infectados estamos em 10º lugar no conjunto da União Europeia. Podia ser melhor em especial face ao Leste mas não é mau.

apontavam para 2200 a 2800 este domingo. Terceiro – Temos poucos casos de internamentos (0,5%) e a população idosa, mais vulnerável, não está a ser a mais atingida , ao contrário de Itália. O que significa que o número de casos especialmente graves não é grande.

E, sobretudo, há a notável dedicação dos nossos profissionais de saúde.

Finalmente, o caso especial de Ovar. O cerco sanitário que foi criado está a resultar: primeiro, não há contágios para fora do concelho; depois, o número de infectados está a crescer abaixo da média nacional (12,5% em Ovar contra 25% no país – hoje).

COVID 19 – O LADO DA ECONOMIA

O Governo aprovou um conjunto de medidas para combater a crise económica. Em teoria, todas as medidas são bem intencionadas – ajudar à liquidez das empresas e tentar salvar o emprego. Receio que, na prática, tudo seja insuficiente e nada disto seja eficaz. Alguns exemplos: Adiar pagamentos de impostos e contribuições sociais. É positivo. Mas se as empresas não tiverem liquidez rebentam. Não pagam impostos nem agora nem mais tarde. Linhas de crédito. Receio que as linhas de crédito sejam o que foram no passado – uma boa oportunidade para os Bancos. Uma oportunidade de novos empréstimos, com garantias do Estado, servirem para pagar antigos empréstimos. Resultado final: dinheiro novo a entrar nas empresas é pouco ou quase nada. Lay off simplificado. Exige-se que, para poder ser requerido, as empresas tenham uma queda de facturação de 40% em relação ao ano anterior nos 60 dias que antecedem o pedido. Aplicar isto significaria uma de duas coisas: ou que a crise tinha começado em Janeiro; ou que só em Maio podiam fazer o pedido. Legislar assim só pode ser incompetência. Finalmente, com a burocracia habitual, corremos o risco de chegar ao fim de Março e Abril e não há dinheiro para salários. Aí começam os despedimentos. Isto assim não vai correr bem!

No meio de tudo isto há uma ausência intrigante – a ausência do Ministro das Finanças. Temos à porta uma crise económica séria e longa. O PIB pode contrair tanto este ano como em todo o tempo da troika (8%). O turismo vai ter uma queda brutal – vai ser como o sector da construção nos anos da troika. O desemprego vai alastrar. E a pessoa que mais devia neste momento falar ao país – o MF – parece desaparecido em combate. Isto não pode ser.

Se eu fosse PM, não deixava Mário Centeno sair do Governo este ano. A saída do MF a meio de uma crise é como se o Ministro da Defesa saísse do Governo a meio de uma guerra. Não é sair. É desertar. E se mesmo assim o PM propuser a saída de Centeno , acho que o PR a deve recusar.

Finalmente, um apelo ao Governo: é urgente tomar medidas para combater a especulação de preços. Os produtos nas farmácias – máscaras, luvas e desinfectantes – estão a subir brutalmente de preço. Há que travar este "assalto à mão armada". Foi também para isso que se decretou o Estado de Emergência.

SOLIDARIEDADE EUROPEIA

No meio desta crise como tem estado a UE? Na minha opinião, começou mal, melhorou a seguir, mas falta-lhe o essencial. A UE começou mal – Demorou a responder, foi egoísta (com países como a Alemanha e a França a proibirem a exportação de equipamentos médicos) e esteve mal, muito mal, com a Itália. Não houve solidariedade. Nem sequer simbólica. Quem ajudou os italianos foi a China que, de uma assentada, alcança dois objectivos: pratica a solidariedade e faz política, aproveitando para limpar a sua imagem por ter começado mal o combate a esta epidemia. Entretanto, a UE melhorou – Três decisões mostram esta mudança: a abertura de um concurso para compra comum de equipamentos médicos; a disponibilização de 37 mil milhões de euros da CE para investimento na saúde e na economia; noutro plano, as intervenções do BCE, que parecem indiciar uma forte vontade de agir. Mas falta o essencial – uma estratégia europeia para o combate à crise económica. Para já o que temos é uma ausência de estratégia – cada um por si, fé em Deus e numa vacina!

A Presidente da CE anunciou uma medida que parece uma estratégia mas é o contrário – é tentar disfarçar a ausência de estratégia. O que disse foi: Suspendemos as regras orçamentais para poderem gastar à vontade. Parece positivo. Mas não é tanto quanto isso. Porque os vários países da UE não têm as mesmas condições para investir. Vejamos:

A República Checa , cuja dívida pública é de 35% do PIB, pode gastar e endividar-se à vontade. Mesmo que deixe chegar a sua dívida a 50% , os mercados não a vão penalizar.

O que se impõe é uma solução europeia – a emissão de Eurobonds ou Coronabonds. Ou seja, dívida pública europeia (e não nacional) para financiar o combate a esta crise. Esta solução é óbvia – esta crise é global e não nacional. E é uma solução urgente – adiar a decisão é agravar a situação. Se isto não suceder, muitos perguntarão: para que serve, afinal, o projecto europeu?

FUTURO – RISCOS E MUDANÇAS

Ainda é cedo para provar o que mudará no futuro. Mas haverá por certo um antes e um depois do Covid 19. Pode haver alguns riscos sérios: Riscos para a unidade da União Europeia – A UE ou dá um passo em frente no sentido de se aprofundar e ser mais solidária; ou corre o risco de se desagregar, com a Itália a ser o grande detonador da desagregação. Pode engrossar em Itália um movimento sério a favor da sua saída da Zona Euro O risco do reforço do racismo e da xenofobia – Um oriental tenderá a ser olhado de lado. E a retórica de Trump (o vírus chinês) só agrava este risco. O risco do populismo – Sobretudo ligado ao fecho de fronteiras e à imigração. Para já não está a resultar nem em Itália, onde o PM tem uma popularidade muito alta, nem no Brasil. Mas o risco existe e é sério. O risco do regresso dos protecionismos – Ou seja, o combate à globalização. Os demagogos acusarão a globalização desta crise, esquecendo que, sem globalização, haveria mais pobreza e menos desenvolvimento no mundo inteiro.

Finalmente, haverá algumas mudanças nos nossos hábitos. Não creio que sejam tantos como se diz. Mas alguns farão o seu curso: