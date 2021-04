"Nada será como dantes" entre Costa e Marcelo e conflito tem consequências "imprevisíveis"

O DESCONFINAMENTO

Amanhã, 5 de Abril, é simultaneamente um dia de esperança e um dia de preocupação:

Esperança , porque iniciamos a segunda fase do desconfinamento depois de dois meses e meio de fortes restricções.;

Preocupação, porque este desconfinamento está carregado de riscos: os risco dos contágios na Europa que tem vindo a aumentar; o risco da Páscoa que potencia sempre mais contactos; o risco da escassez de vacinações, não por culpa nossa mas por falta de vacinas. Estamos de certa forma no fio da navalha.

Temos, é evidente, uma margem de segurança e, por isso, o Governo fez bem em manter o desconfinamento que estava definido:

Temos, é evidente, uma margem de segurança e, por isso, o Governo fez bem em manter o desconfinamento que estava definido. Não tenhamos dúvidas.

A VACINAÇÃO

Chega ao fim no próximo dia 11 de Abril a primeira fase do plano de vacinação. Há que dizer que, no essencial, correu bem. Inicia-se, a seguir, a fase mais decisiva – a da vacinação em massa. Vai ser uma fase bem diferente da anterior. Importa fazer um breve balanço e explicar as mudanças essenciais para o futuro.

PLANO DE VACINAÇÃO

Balanço e mudanças

Número de vacinas contratualizadas

No início eram 22 milhões.

Agora são 35,8 milhões.

Vacinas previstas para Abril, Maio e Junho

Mês de Abril – 1.8 milhões.

Mês de Maio – mais de 3 milhões

Trimestre completo – 8,9 milhões.

Pessoas vacinadas até 3 de Abril

280 milhões com uma dose.

550 mil pessoas com vacinação completa.

Mudança nos critérios de vacinação na próxima fase

A idade passará a ser o critério principal.

Será a vacinação por faixas etárias. Dos mais velhos para os mais novos.

Exemplos: faixa dos 70 anos. Faixa dos 60 anos. Assim sucessivamente.

Haverá algumas excepções a este critério

Pessoas que, independentemente da idade, apresentem doenças com risco elevado para a Covid 19.

Segundo a DGS: pessoas transplantadas; pessoas com doenças neuromusculares; pessoas com doença oncológica activa.

Prioridades da fase 2 do Plano anterior serão reajustadas

É o caso de pessoas entre os 50 e os 64 anos com diabetes, hipertensão, doença renal, insuficiência hepática e outras.

Estas anteriores prioridades serão ajustadas face à rapidez da vacinação por faixas etárias.

Vacinação pela idade pode até ser mais favorável.

A vacinação em massa – Como se vai processar?

No dia 18 inicia-se a inscrição para a vacinação em massa.

A inscrição será feita em plataforma electrónica do Portal da Saúde.

As pessoas podem escolher a data e o ponto de vacinação que desejam.

Recebem depois um SMS a confirmar hora e local.

Quem não usar a plataforma será contactado pelos meios tradicionais.

Grandes objectivos a alcançar:

Ter toda a população acima dos 65 anos vacinada até fim de Maio.

A partir de Maio vacinar 100 mil pessoas/dia (agora são 60/ 70 mil).

Ter 162 grandes postos de vacinação.

Uma palavra sobre os idosos. A Ministra do sector veio dizer, aqui na SIC, que ainda não é tempo de abrir os lares a visitas. Até agora, os idosos não podiam ter visitas porque não estavam vacinados; agora que estão vacinados têm que aguardar até à imunidade de grupo. A isto chama-se insensibilidade, egoísmo e falta de respeito. É tratar os idosos como números numa folha de Excel e não como pessoas numa sociedade solidária.

APOIOS SOCIAIS

Comecemos por abordar o mérito ou demérito das medidas, que é o mais importante para as pessoas. Com excepção do Governo, e só de forma parcial, ninguém contestou a justiça das medidas, da direita à esquerda:

Do ponto de vista financeiro, estas medidas também não parecem um problema. Traduzem-se em aumentos de despesa de pequena monta, a ponto de o Ministro das Finanças ter reconhecido que são medidas acomodáveis no orçamento, não sendo necessário um Orçamento Rectificativo.

A grande mudança é que a perda de rendimento a compensar pela Segurança Social é com base no rendimento de 2019 e não do rendimento de 2020. É injusto? Não. Parece óbvio e justo.

Se são medidas globalmente justas, de pequena monta e financeiramente sustentáveis, porque é que surgiu este conflito? Por que é que Governo e partidos não se entenderam? É um conflito artificial e sem sentido. Até pode haver um problema jurídico, mas também houve no último Orçamento Suplementar e tudo se resolveu sem conflito, a contento de todos.

CONFLITO COSTA/MARCELO

Este caso tem muito tem muito de previsível e imprevisível. Previsível é a decisão do PR de promulgar as leis e a do PM de as enviar para o TC. Como previsível será a decisão do TC: provavelmente decidirá pela inconstitucionalidade e arruma-se a questão jurídica.

Imprevisível são as consequências políticas de tudo isto. E não são poucas.

Não vale a pena disfarçar.E não foi pela decisão de enviar os três diplomas ao TC. Foi pela forma como o fez.- Podia ter anunciado a decisão numa nota informativa. Como o PR fez com a promulgação. Ao contrário, optou por fazer uma comunicação ao país, com toda a solenidade, para valorizar o confronto com o PR. Costa pensou no imediato. Esqueceu o médio prazo. No imediato marcou uma posição forte. No futuro vai sofrer consequências:

Questão de fundo: por que é que surgiu este conflito? A norma travão é um pretexto. A verdadeira razão chama-se PODER. Guerra de poder. António Costa acha que depois da eleição presidencial Marcelo está mais livre, tem mais poder e quer ser mais interventivo. Logo, quer bater-lhe o pé para o condicionar. Não faz sentido. O problema do PM não é o PR. É não ter maioria na AR. E quem não tem maioria tem de dialogar mais. Por muito que lhe custe.

O CONFLITO DE CABO DELGADO

É um conflito que já leva mais de três anos e que ameaça não ter fim à vista. Ainda esta semana o ex-Presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, em entrevista a um jornal, alertava que "os terroristas de Cabo Delgado vão chegar a Maputo". Do que é que estamos a falar?

De uma rede activa e sofisticada do DAESH , que chegou à Tanzânia e ao norte de Moçambique, que beneficia da fragilidade do Estado moçambicano e de um certo amadorismo das FA de Moçambique;

De um conflito já com proporções enormes quer no plano humanitário (estima-se mais de um milhão de pessoas a precisar de apoio urgente), quer no plano da reputação do estado moçambicano – basta pensar que estamos na região onde há grandes investimentos no gás natural e um dos maiores investidores (a francesa TOTAL) anunciou já a sua retirada da região por falta de condições de segurança.

Apesar desta tragédia humanitária, não se trata de uma situação fácil de resolver. Desde logo porque o Estado moçambicano, apesar das suas fragilidades, recusa a ideia de apoio militar activo estrangeiro. Oficialmente, Moçambique só aceita apoios para formação das suas Forças Armadas.

É o caso do apoio de Portugal – 70 militares portugueses que vão dar formação a comandos e fuzileiros. É o caso da UE que irá enviar também uma força de formação para apoio das F.A. moçambicanas.

– 70 militares portugueses que vão dar formação a comandos e fuzileiros que irá enviar também uma força de formação para apoio das F.A. moçambicanas. Mas são forças de formação. Não são forças de combate no terreno. Oficialmente, no terreno, só há FA de Moçambique. Oficiosamente talvez haja sul-africanos.