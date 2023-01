"O Governo chegar a 2026 só por milagre"

COMO VAI SER 2023?

1. O ano de 2022 foi um ano de rupturas. O ano de 2023 vai ser um ano de grande exigência e resiliência. À escala global há que ter em atenção:

As taxas de juro continuarão a subir. Na Zona Euro, a meio de 2023, as taxas diretoras do BCE já deverão situar-se entre os 3% e os 3,5%.

Vamos ter 1/3 do mundo em recessão económica, é esta a previsão mais recente do FMI.

2. Cá dentro, toda a atenção é importante aos indicadores mais negativos e mais positivos. Nos negativos, temos o PIB em queda; o consumo com um forte abrandamento; o crescimento das exportações a desacelerar fortemente e a inflação a manter-se em valores muito elevados.

Mas há também indicadores positivos que, se bem potenciados, ajudarão muito a nossa economia: o turismo em alta, depois de superar em 2022 os valores de 2019; um volume de fundos europeus para investir nunca visto; uma taxa de desemprego estável; um défice em baixa; e uma trajetória descendente da dívida, afastando Portugal das "más" companhias da Grécia e da Itália.

3. A grande dúvida para 2023 é esta: vamos aproveitar esta oportunidade para preparar o futuro ou vamos continuar a navegar à vista?

O CUSTO DE VIDA

Começamos o ano com o mesmo drama com que acabámos 2022: a inflação na alimentação. Segundo a DECO, o cabaz alimentar, com 63 produtos essenciais, continua em valores muito altos: um aumento de 19,5 em relação ao momento em que começou a guerra. Este valor é mais do dobro da inflação global.

Neste quadro, com a brutal folga orçamental que tem tido, não se compreende por que é que o Governo não baixou em 2023 para 0% a taxa do IVA nos produtos alimentares essenciais. Medida que o governo espanhol adotou. Ou seja: dois governos socialistas, duas sensibilidades sociais diferentes .

Noutro plano, agrava-se o pesadelo no crédito à habitação. Também segundo estudo feito pela DECO, olhando para um empréstimo de 150 mil euros, constata-se que, com a Euribor a 6 meses, a prestação a pagar ao Banco subiu 33% nos últimos seis meses, de julho de 2022 para janeiro de 2023.

Renegociar os créditos à habitação pode ser útil. Mas também aqui há algo que pode surpreender os cidadãos: as condições de negociação não são tão favoráveis como foram as do tempo da pandemia. Quem negociar créditos agora pode ser "penalizado" na concessão ou renovação de quaisquer outros empréstimos, nomeadamente no cartão de crédito.

GOVERNO EM DECOMPOSIÇÂO?

Má para o Governo. Demissão a seguir a demissão, remodelação e mais remodelação: tudo isto já é motivo de chacota. Já entrou no anedotário nacional. As pessoas já fazem galhofa com as demissões.

A culpa não é do PR, da oposição ou da comunicação social. É do Governo:

Terceiro, o primeiro-ministro não está a saber lidar com a maioria absoluta. O que legitima a ideia de que esta maioria veio no tempo errado e para o sítio errado. Primeiro, veio tarde de mais. Ao fim de 7 anos, há cansaço a mais e liderança a menos. Depois, veio sem um projeto transformador do país. É só gestão do dia a dia.

Primeiro, falta de cuidado nas escolhas feitas. Miguel Alves, Alexandra Reis e Carla Alves são exemplos de arrogância e negligência do Governo. O que leva os próprios deputados do PS a revoltarem-se com a situação. O grande facto da semana é mesmo a imagem da bancada do PS no debate da Moção de Censura: uma imagem fúnebre!

COMO GARANTIR A ÉTICA POLÍTICA?

No debate da Moção de Censura, o primeiro-ministro avançou com a ideia de um mecanismo a acordar com o Presidente da República para a "fiscalização prévia" da escolha de governantes.

Primeiro: escrutínio interno por parte do Governo. O Governo tem de fazer o seu trabalho de casa. O primeiro-ministro tem de ser mais exigente nas escolhas. Casos como o do secretário de Estado do Tesouro e da secretária de Estado da Agricultura podiam ter sido evitados se Ministros das Finanças e da Agricultura não fossem negligentes.

PS e PSD deviam entender-se sobre este escrutínio. Hoje é o PS que está a ser desgastado. Quando regressar ao Governo, vai acontecer o mesmo ao PSD. Ninguém tenha ilusões: um escrutínio mais apertado é do interesse do regime e da democracia.

A solução é simples: depois de escolhidos pelo PM, mas antes de o Presidente da República os empossar, Ministros e Secretários de Estado passariam por uma audição parlamentar para se averiguar se do seu passado e do seu curriculum resultam conflitos de interesses, impedimentos e incompatibilidades. Assim se evitariam muitos dos casos que temos visto. E teria um efeito altamente dissuasor: com este escrutínio quem tiver "telhados de vidro" não aceita ir para o Governo.

NOVOS MINISTROS: FIM DE CICLO

A decisão do primeiro-ministro revela três realidades muito táticas:

A primeira é que, ao escolher para Ministros dois "pedronunistas", António Costa revelou que tem medo de Pedro Nuno Santos. Tem medo da sua força política dentro do PS. Tem medo de que Pedro Nuno Santos lhe faça oposição no partido. É um sinal de fraqueza. Pedro Nuno Santos fica inibido de fazer críticas a estas duas áreas do Governo. Mas vê reconhecida a sua força política.

A segunda é que António Costa parece mais empenhado em gerir o PS, os seus equilíbrios internos e a coesão do PS do que em tirar partido da maioria absoluta que o país lhe deu. Se pensasse em primeiro lugar no país, o primeiro-ministro teria procurado seguramente Ministros mais fortes. Mesmo dentro do PS havia nomes mais fortes. È por tudo isto que mesmo alguns socialistas já dizem que falta uma ambição transformadora do País.