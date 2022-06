Luís Marques Mendes 19 de Junho de 2022 às 21:27

Se a ministra da Saúde não começar rapidamente a reformar o SNS, acabará remodelada

As notas de Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC. O comentador fala sobre a crise na Saúde, a adesão da Ucrânia à União Europeia, as eleições legislativas em França, entre outros temas.