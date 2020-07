A3ES: 12 ANOS

As universidades não podem ser confundidas com centros de investigação, nem um investigador deve ser confundido com um professor. Aliás, existem formalmente carreiras independentes entre ambas as funções.

A A3ES apresentou um relatório no cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto, alterada pela Lei n.º 94/2019, de 4 de setembro, no passado dia 25 de junho, relativo a 12 anos de atividade e que contém a Monitorização da Avaliação do Ensino Superior em Portugal. A A3ES foi criada pelo DL nº 369/2007 de 16 de agosto como fundação de direito privado com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino superior em ciclos sucessivos de seis anos, em que são avaliados os diversos ciclos de estudo e também a acreditação institucional.





O ensino superior tem sido alvo de profundas mudanças legislativas nos últimos anos, mas insiste-se erradamente na manutenção de um sistema de acreditação centrado no professor e não no aluno. A pedagogia, a aprendizagem, a empregabilidade, a comunicação e a relação com os alunos parecem aspetos pouco relevantes na avaliação/acreditação que continua a ser centrada no desempenho científico dos docentes, entenda-se, por publicações científicas, que apenas servem para a progressão na carreira dos professores e que na generalidade dos casos, pouca ou nenhuma utilidade têm. Apesar de a investigação científica ser uma função académica, já tive ocasião de escrever por diversas vezes que as universidades não podem ser confundidas com centros de investigação, nem um investigador deve ser confundido com um professor. Aliás, existem formalmente carreiras independentes entre ambas as funções.